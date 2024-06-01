Mesures environnementales de l’aménagement de la Porte de Gesvres à Nantes

L’aménagement de la Porte de Gesvres s’inscrit dans le cadre de la démarche dite ERC – Éviter, Réduire et Compenser – qui consiste à concevoir un projet en réduisant au maximum l’impact sur l’environnement. Consciente des enjeux liés à son activité, VINCI Autoroutes a ainsi mis en place de nombreuses mesures pour préserver les milieux naturels, en maître d’ouvrage responsable. Aux abords du chantier, plusieurs espèces animales et végétales ont été recensées. Certaines d’entre elles ont fait l’objet de mesures compensatoires. C’est le cas notamment du Grand Murin, du Murin Myotis et de la Pipistrelle Commune ; des chiroptères qui ont bénéficié d’installation de gîtes. Pour favoriser la protection des reptiles, des andains ont été implantés. Des mares ont été créées pour les amphibiens tels que le Triton Palmé, la Rainette Verte ou la Grenouille Agile.

Lors des défrichements nécessaires à la réalisation des travaux, menés hors période de nidification, les arbres présentant des potentialités intéressantes ont été identifiés et déplacés selon un protocole spécifique. Ainsi, l’habitat du Grand Capricorne a été réimplanté en dehors du chantier pour ne pas perturber cette espèce protégée. En complément, des magnolias existants dans le périmètre de l’échangeur ont été transplantés aux abords du chantier pour rester dans leur environnement initial.

Dans la cadre des mesures de compensation liées à l’aménagement de la Porte de Gesvres, plus de 260 000 plants et arbres ont été plantés sur les périphériques nord et est, et sur l’autoroute A11. La majeure partie sont de jeunes plants (40 à 80 cm de haut), issus d’un ensemble de végétaux locaux. En complément, plusieurs mesures de protection de l’avifaune ont été mises en place : 15 hectares de boisements et 3 000 m2 de zones humides ont également été restaurés, soit une compensation de plus de 200% par rapport à la surface de zone humide concernée par le projet. Ces mesures compensatoires pour l’avifaune ont été réalisées par l’Association ATAO, une association locale engagée pour l’insertion professionnelle. Leurs actions ont consisté au retrait de bâches plastiques dans les zones boisées, à l’éradication des espèces végétales invasives telles que les Robiniers, les Lauriers Palmes, les Erables Sycomores et à la plantation d’espèces locales adaptées pour favoriser la réouverture du milieu naturel et la diversité de la faune.

Un coordonnateur environnement et un écologue, spécialement dédiés au chantier, ont veillé continuellement à la bonne mise en œuvre de ces différentes mesures.