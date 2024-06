Inauguration à Nantes de la Porte de Gesvres

Gain de temps, sécurité, voies réservées aux bus, insertion professionnelle… : 6 infos à connaître sur le nouvel aménagement de la Porte de Gesvres.

Une mise à 2 fois 2 voies des liaisons entre les périphériques nord et est

La Porte de Gesvres assure la liaison entre l’autoroute A11 et les périphériques nord et est de la métropole nantaise. Son aménagement, dont les travaux de grande ampleur ont duré 3 ans, a consisté à la mise à 2 fois 2 voies des liaisons entre les périphériques nord et est, ainsi qu’à la mise en place d’une voie suppl émentaire dans chaque sens entre la Porte de Rennes et la Porte de la Chapelle. Le projet, d’un montant total de 47,9 millions d’euros, a été financé à 75% par VINCI Autoroutes et à 25% par les collectivités locales (Nantes Métropole, Département Loire-Atlantique et Région Pays de la Loire).

Un aménagement qui apporte plus de fluidité et de sécurité

87.000 usagers empruntent chaque jour ce secteur stratégique de l’agglomération nantaise. Un chiffre qui pourrait monter à 100.000 en 2044 ! L’aménagement de la Porte de Gesvres permet de gagner jusqu’à 30 % de temps de trajet entre la Porte de Rennes et la Porte de La Chapelle. Le trafic se reportant sur un périphérique plus fluide, la circulation se trouve allégée sur les boulevards urbains Einstein et Cassin. L’aménagement permet également de résorber les congestions aux heures de pointe, faisant par exemple gagner plus de 6 minutes aux utilisateurs sur leur trajet du soir. Enfin, il a été conçu pour renforcer la sécurité de tous : celle des usagers et de tous les professionnels (agents des routes, hommes en jaune, services de secours…) susceptibles d’intervenir au bord des voies.

Un projet favorisant aussi les mobilités décarbonées

Fait innovant, des solutions alternatives à la voiture ont été proposées aux usagers durant toute la durée du chantier et seront pérennisées après la mise en service. Une Voie Réservée pour les Transports en Commun (VRTC) a été créée entre le viaduc de l’Erdre et la sortie La Chapelle-sur-Erdre (n°25) sur l’autoroute A11. Elle concerne les lignes E5 Carquefou-Nantes Université et Aléop 348 Petit Mars-Nantes. La fréquence de passage de la ligne de bus E5 a été augmentée aux heures de pointe, le matin et le soir. Des pistes cyclables ont également été créées dans le quartier de Gesvrine, à la Chapelle-sur-Erdre, un dispositif de 3 km baptisé « chaucidou » (chaussée pour les circulations douces) destiné à faciliter les déplacements des cyclistes.

Un chantier complexe et technique

L’aménagement de la Porte de Gesvres a donné lieu à des opérations spectaculaires, à l’image de la construction du viaduc « est » assurant la liaison entre le périphérique est et le périphérique nord. Ses dimensions hors normes le distingue d’un pont plus classique. Constitué de 3 travées (parties entre les appuis du pont), courbe et d’une longueur totale de 106 mètres, le viaduc culmine à 6,5 mètres au-dessus de l’autoroute A11. La charpente de l’ouvrage a été assemblée sur place sur une plateforme aménagée, tandis que le « lançage » du tablier a mobilisé deux remorques modulaires autopropulsées capables de transporter de très lourdes charges. Le viaduc « ouest » assure quant à lui la liaison entre l’A11 et le périphérique est. Ils appartiennent à la catégorie des ouvrages dits « non-courants » car leurs travées mesurent plus de 40 mètres de long.

Une contribution au dynamisme économique du territoire

Pour le projet d’aménagement de la Porte de Gesvres, des heures d’insertion professionnelle ont été intégrées dans le contrat de travaux à destination de personnes éloignées de l’emploi. Plus de 23.000 heures d’insertion ont ainsi été réalisées, un résultat encourageant grâce à la mobilisation d’acteurs engagés pour l’insertion professionnelle comme l’entreprise Insérim ou le Département de Loire-Atlantique. Preuve de cet engagement, trois CDI ont été signés à la suite d’embauches en insertion professionnelle. Topographes, manœuvres, électriciens, cordistes, coffreurs… Plus de 100 personnes, recrutées avec l’aide d’entreprises et d’associations d’insertion professionnelle locales ont par ailleurs été recrutées sur le chantier.

Un aménagement intégré dans son environnement

L’aménagement de la Porte de Gesvres s’inscrit dans la démarche dite « ERC » (Eviter, Réduire, Compenser) qui consiste à concevoir un projet en réduisant au maximum l’impact sur l’environnement. Plusieurs espèces animales vivant à proximité immédiate du projet comme le Grand Murin (une espèce de chauve-souris), le Triton palmé ou encore le Grand Capricorne, ont ainsi pu bénéficier de mesures compensatoires renforçant leur habitat. Plus de 260.000 plants d’arbres ont par ailleurs été plantés sur les périphériques nord et est ainsi que sur l’autoroute A11, la plupart étant issus d’un ensemble de végétaux locaux.