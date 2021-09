Déconfinement : les travaux ont repris sur l’autoroute

Bientôt le déconfinement ! A partir du 11 mai, vous serez plus nombreux à emprunter l’autoroute. Afin de vous assurer un retour dans les meilleures conditions de confort et de sécurité, sachez que les travaux ont repris sur les axes que vous allez de nouveau pouvoir fréquenter. Constructions d’ouvrages d’art, réparation des chaussées, entretien du patrimoine… Dès le 20 avril, les services de VINCI Autoroutes et leurs partenaires ont profité de la période de confinement pour reprendre les chantiers sur autoroute, en vue de la reprise plus importante du trafic. Cette reprise des chantiers s’est effectuée dans le respect strict des nouvelles consignes sanitaires fixées par l’OPP BTP (l’organisme professionnel de prévention du BTP) dans le contexte d’épidémie de Covid-19 (respect des gestes barrières, respect des distances entre les ouvriers, port de casques intégraux etc.)