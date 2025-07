VINCI Autoroutes a finalisé en novembre 2024 la construction de huit écrans acoustiques, couvrant plus de 9 000 m², sur les autoroutes A50, A57 et A8. Cet investissement de 5,7 millions d'euros, entièrement financé par VINCI Autoroutes, offre une protection sonore à 428 logements répartis sur cinq communes du Var et des Alpes-Maritimes.