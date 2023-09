Dans le cadre de la politique d’entretien et de maintenance de son patrimoine, VINCI Autoroutes a engagé d’importants travaux pour remplacer le pont qui permet à l’autoroute A7 de passer au-dessus de la route nationale 7, sur la commune de Bourg-lès-Valence, à proximité de l’échangeur Valence Nord (n°14). Débutés l’été dernier, les travaux de construction du nouveau pont se poursuivent. Des opérations au niveau des poutrelles du nouvel ouvrage nécessitent la fermeture de la RN7 durant 3 nuits : les nuits du lundi 4, mardi 5 et du mercredi 6 septembre, entre 20 heures et 6 heures le lendemain (en cas d’aléas ou d’intempéries, le chantier se poursuivra la nuit du jeudi 7 au vendredi 8 septembre 2023).



En quoi consistent les travaux ?

Des opérations au niveau des poutrelles du nouveau pont et le contrôle de l’ouvrage avec une nacelle sont prévues dans le cadre des travaux de finition de ce nouvel ouvrage. Ces opérations consistent au ponçage des poutrelles et à l’application d’un complexe de protection. En concertation avec les collectivités locales, les itinéraires de déviation suivants seront mis en place :



Pour les conducteurs circulant sur la RN7 dans le sens Lyon / Valence :

En provenance du Nord, les conducteurs sont invités à suivre la déviation mise en place sur le réseau local. À l’entrée de Pont-de-l’Isère, prendre la RD259 en direction de La Roche-de-Glun, puis la RD268 en direction de Valence. À l’entrée de Bourg-lès-Valence, au niveau du centre commercial Leclerc, prendre la RD2007n pour retrouver la RN7.



Plan de déviation



Pour les conducteurs empruntant la RN7, dans le sens Valence / Lyon :

En provenance du Sud, les conducteurs sont invités à suivre la déviation mise en place sur le réseau local. Suivre la RD2007N puis la RD67 en direction de Châteauneuf-sur-Isère. À l’entrée de Châteauneuf-sur-Isère, au niveau du giratoire situé à proximité du terrain de football, prendre la RD877 en direction de Pont-de-l’Isère pour retrouver la RN7 à Pont-de-l’Isère.



Plan de déviation