A9 : Rénovation des chaussées de l’A9 : démarrage du chantier entre Perpignan-Nord et Leucate

Ces travaux seront réalisés de jour comme de nuit, y compris certains week-ends lors de périodes creuses. Ce chantier représente un investissement de 20 millions d’euros financé par VINCI Autoroutes. Cette nouvelle phase de travaux permettra la rénovation en profondeur de 46 km de chaussées au total et se déroulera du 1er septembre au 12 décembre 2025. Elle a pour objectif de renforcer la sécurité et d’améliorer le confort des conducteurs qui empruntent quotidiennement cet axe très fréquenté.

En fonction des conditions météorologiques et de l’avancement du chantier, l’A9 sera fermée en direction de l’Espagne entre Leucate et Perpignan Nord au cours des nuits des lundi 15, jeudi 18, lundi 22 et lundi 29 septembre 2025, de 21h à 6h le lendemain. La sortie sera donc obligatoire pour tous au niveau du diffuseur de Leucate (n°40).

Des itinéraires de déviation seront mis en place.

Retrouvez toutes les informations sur ce chantier dans le communiqué de presse.