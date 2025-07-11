A9 : Fin des travaux de rénovation des chaussées entre Remoulins et Orange-centre

Au total, 56 km de chaussées ont été entièrement rénovés, avec une reprise en profondeur des enrobés sur toutes les voies de circulation et la bande d’arrêt d’urgence. Chaque jour, cette portion de l’A9 accueille en moyenne 42 000 véhicules, dont 20 % de poids lourds.

D’un montant de 22 millions d’euros, financé à 100 % par VINCI Autoroutes, ce chantier s’inscrit dans le programme pluriannuel de modernisation des infrastructures de l’A9 pour renforcer la sécurité et le confort des usagers.