Aménagements
A9 : Fin des travaux de rénovation des chaussées entre Remoulins et Orange-centre
Le chantier de rénovation des chaussées engagé par VINCI Autoroutes entre les échangeurs de Remoulins (n°23) et d’Orange-Centre (n°21) s’est achevé le 4 juillet 2025, conformément au calendrier prévu.
Un chantier majeur sur un axe stratégique de l’arc méditerranéen
Au total, 56 km de chaussées ont été entièrement rénovés, avec une reprise en profondeur des enrobés sur toutes les voies de circulation et la bande d’arrêt d’urgence. Chaque jour, cette portion de l’A9 accueille en moyenne 42 000 véhicules, dont 20 % de poids lourds.
D’un montant de 22 millions d’euros, financé à 100 % par VINCI Autoroutes, ce chantier s’inscrit dans le programme pluriannuel de modernisation des infrastructures de l’A9 pour renforcer la sécurité et le confort des usagers.
Des interventions exclusivement de nuit pour limiter l’impact sur le trafic
Réalisé de jour comme de nuit, y compris certains week-end, le chantier a nécessité des basculements de circulation en mode 2×1 voie, ainsi que des fermetures ponctuelles des échangeurs de Remoulins, Orange-Centre et de la bifurcation A7/A9.
Mobilisant en moyenne 120 personnes chaque nuit, ce chantier a nécessité la mise en œuvre de 160 000 tonnes d’enrobés, dont 43 % issus du recyclage de l’ancienne chaussée. L’intégralité des eaux de chantier a également été réutilisée, dans une démarche d’économie circulaire.
Retrouvez toutes les informations sur ce chantier dans le communiqué de presse.