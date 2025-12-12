A9 : Fin des travaux de rénovation des chaussées entre Perpignan-Nord et Leucate

Engagée le 1er septembre 2025, cette opération a permis de renouveler 46 km de chaussées pour un investissement de 20 millions d’euros intégralement financé par VINCI Autoroutes.

Depuis le 28 novembre dernier, les conducteurs qui empruntent cet axe très fréquenté bénéficient désormais de meilleures conditions de sécurité et de confort de conduite.

Retrouvez toutes les informations sur ce chantier dans le communiqué de presse.