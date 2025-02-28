A9 : Démarrage du chantier de rénovation des chaussées entre Orange-Centre et Remoulins.

Ces travaux seront réalisés de jour comme de nuit, y compris certains week-ends lors de périodes creuses. Ce chantier représente un investissement de 22 millions d’euros financé par VINCI Autoroutes.

Cette nouvelle phase de travaux permettra la rénovation en profondeur de 56 km de chaussées au total et se déroulera du 3 mars au 27 juin 2025. Elle a pour objectif de renforcer la sécurité et d’améliorer le confort des conducteurs qui empruntent quotidiennement cet axe très fréquenté.

Retrouvez toutes les informations sur ce chantier dans le communiqué de presse.