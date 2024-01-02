Aménagements
A8 : programme de rénovation des chaussées sur les aires
Chaque année, les équipes travaux de VINCI Autoroutes mènent de nombreux chantiers de maintenance et d’entretien des chaussées sur ses autoroutes pour garantir aux usagers confort et sécurité. VINCI Autoroutes mène un ambitieux programme de rénovation des chaussées sur les aires en 2024. Zoom sur les chantiers réalisés sur l’autoroute A8.
7 aires concernées par le programme de rénovation de chaussées
De Aix-en-Provence à Nice, l’autoroute A8 compte 20 aires sur près de 224 kilomètres. Les chaussées de 7 aires ont fait peau neuve en 2024. De quelques jours à un mois, les travaux ont été réalisés de jour et/ou de nuit selon les besoins et la nature spécifique de chaque chantier.
Les 7 aires concernées par le programme :
- Aire de repos de Barcelone
- Aire de repos de Jas Pellicot
- Aire de services de Vidauban Sud
- Aire de services de Canaver
- Aire de services de l’Estérel
- Aire de services de la Riviera Française
- Aire de services de Cambarett
Les travaux représentent 2,5 millions d’euros, 12 000 tonnes d’enrobés et 40 000 m² de chaussées.
Les zones de chantier
Les étapes de rénovation des chaussées
VINCI Autoroutes s’engage et agit pour réduire les émissions de gaz à effet de serre
Conformément à la politique environnementale Ambition Environnement 2030, visant à préserver les milieux naturels, promouvoir l’économie circulaire et lutter contre le changement climatique, VINCI Autoroutes met en œuvre une démarche de recyclage durant les travaux de réfection de chaussée. Une partie des matériaux provenant du rabotage est recyclée pour être réintégrée dans la fabrication du nouvel enrobé. Cette approche permet d’atteindre une proportion allant jusqu’à 40 % de granulats recyclés dans les différentes couches de la nouvelle chaussée. De plus, 10 % des agrégats d’enrobés issus du chantier seront réemployés dans d’autres chantiers.