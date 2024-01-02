A8 : programme de rénovation des chaussées sur les aires

De Aix-en-Provence à Nice, l’autoroute A8 compte 20 aires sur près de 224 kilomètres. Les chaussées de 7 aires ont fait peau neuve en 2024. De quelques jours à un mois, les travaux ont été réalisés de jour et/ou de nuit selon les besoins et la nature spécifique de chaque chantier.

Les 7 aires concernées par le programme :

Aire de repos de Barcelone

Aire de repos de Jas Pellicot

Aire de services de Vidauban Sud

Aire de services de Canaver

Aire de services de l’Estérel

Aire de services de la Riviera Française

Aire de services de Cambarett

Les travaux représentent 2,5 millions d’euros, 12 000 tonnes d’enrobés et 40 000 m² de chaussées.



