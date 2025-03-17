Aménagements
A8 : fin des travaux de modernisation des équipements de l'échangeur du Muy (n°36)
Publié le 17 mars 2025
Le chantier de maintenance des barrières de sécurité au niveau de l’échangeur du Muy (n°36) sur l'autoroute A8 s'est achevé après 2 mois de travaux. Les accès à l'autoroute et au Muy sont totalement rétablis depuis cet échangeur.
1
4
Dans le cadre de la maintenance des infrastructures et des ouvrages d’art du réseau VINCI Autoroutes, les équipes ont procédé à des travaux de rénovation des barrières de sécurité au niveau de l’échangeur du Muy (n°36) sur l’autoroute A8. Ces travaux ont consisté à rénover les dispositifs de sécurité situés sur le pont qui passe au-dessus de l’autoroute A8. Les équipes ont travaillé au niveau des ouvrages qui supportent les bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur.