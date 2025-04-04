A8 : confortement d’un mur de soutènement à Villeneuve-Loubet (n°47)

Une paroi clouée est une technique de renforcement. Elle consiste à ancrer plusieurs lignes de clous – des tiges métalliques de 5 à 6 mètres de long – dans le remblai, en passant à travers le mur existant. Une couche de béton armé est ensuite positionnée devant le mur existant. Le nouveau mur en béton vient ainsi renforcer le soutènement existant.