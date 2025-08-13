Aménagements
A8 : confortement de cinq murs de soutènement à Cagnes-sur-Mer
VINCI Autoroutes réalise des travaux de confortement de cinq murs de soutènement portant l’autoroute A8, à proximité immédiate de la gare de Cagnes-sur-Mer. Le chantier débuté lundi 28 juillet se poursuivra durant trois mois et demi. Les interventions se dérouleront uniquement en journée la semaine. Des modifications de la circulation sont à prévoir par alternat sur l'avenue de la Gare, puis, au niveau de la voie d'accès au parking Garigliano.
Ces travaux entrent dans le cadre d'une série de travaux de renforcement des murs de soutènement. Construits en 1976, ces murs en remblais renforcés se situent le long de l'avenue de la Gare, en contrebas de l'autoroute A8. Dès le 28 juillet et pour une durée de trois mois et demi, cinq murs feront l'objet d'un confortement à l'aide de clous d'ancrage et de croix dites de "Saint André".
📅 En août, les travaux se déroulent sur les murs situés au niveau du parking dépose minute
📅 A partir de septembre, les travaux se dérouleront sur les murs situés au niveau du parking Garigliano
Qu’est-ce qu’un renforcement par clous d’ancrage ?
L’installation de croix de Saint-André, ou croix de chaînage, est une technique de renforcement. Elle consiste à ancrer plusieurs barres forées - des tiges en acier de plusieurs mètres de long - dans le remblai, en passant à travers le mur existant.
Des modifications de la circulation prévues en deux phases
Ce chantier n’aura pas d’impact sur la circulation autoroutière. La majorité des travaux n’impacteront pas la circulation. Les travaux les plus contraignants ont été optimisés pour se dérouler sur des périodes restreintes et des plages horaires réduites.
Du lundi 4 au mercredi 20 août (hors week-ends et jours fériés), les travaux se déroulent sur les murs au niveau du parking dépose-minute de la gare. La voie la plus proche de l’autoroute A8 ainsi que la piste cyclable seront neutralisées temporairement.
Un alternat est mis en place sur l’avenue de la Gare, au niveau du parking dépose-minute. Les conditions de circulation reviendront à la normale tous les après-midis aux alentours de 14 heures.
A partir de septembre, les équipes procèderont aux travaux des murs situés au niveau du parking Garigliano. Des alternats seront mis en place au niveau de la voie d'accès au parking et la piste cyclable sera fermée.