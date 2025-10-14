A7N - Fin du chantier de rénovation du viaduc de Vienne sud

En parallèle de ces opérations, les joints de chaussée ont été remplacés sur les deux tabliers de pont. Les équipes ont également changé 20 appareils d’appuis : ces derniers ont été remplacés en soulevant de quelques millimètres les tabliers du viaduc au moyen de vérins de capacité 800 à 900 tonnes.

Ces opérations se sont déroulées principalement à l’intérieur du viaduc, sans impact sur le trafic autoroutier. Les interventions sur la chaussée, plus visibles pour les conducteurs, ont été réalisées de nuit et en semaine, afin de limiter la gêne à la circulation.