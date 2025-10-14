Aménagements
A7N - Fin du chantier de rénovation du viaduc de Vienne sud
Après 2 ans de travaux, VINCI Autoroutes achève le renforcement du viaduc de Vienne Sud, structure emblématique de l’autoroute A7. Construit au début des années 1970, l’ouvrage bénéficie désormais d’un renforcement structurel destiné à assurer sa pérennité et la sécurité des 80 000 automobilistes qui l’empruntent quotidiennement.
Un pont essentiel de l’autoroute A7N
Long de 413 mètres, le viaduc de Vienne Sud franchit le Rhône entre Reventin-Vaugris (Isère) et Ampuis (Rhône). Mis en service en 1973, il se compose de cinq travées et de deux tabliers en béton précontraint, l’un pour chaque sens de circulation. Après près de cinquante ans d’existence, cet ouvrage clé du couloir rhodanien a fait l’objet d’ une opération de rénovation d’ampleur.
Une précontrainte additionnelle pour consolider la structure
L’opération principale a consisté à installer une précontrainte additionnelle dans les caissons du viaduc d’une extrémité à l’autre du pont. Huit massifs en béton armé ont été construits afin d’ancrer de nouveaux câbles de précontrainte. Au total, plus de 150 kilomètres de torons bas carbone ont été mis en place, un choix technique alliant durabilité et respect de l’environnement. Cette intervention permet de recomprimer les sections les plus sollicitées de la structure et de prolonger sa durée de vie. Ces travaux se sont déroulés de septembre 2023 à juillet 2025 à l’intérieur du viaduc sans gêner la circulation.
Des travaux millimétrés réalisés sans gêner le trafic
En parallèle de ces opérations, les joints de chaussée ont été remplacés sur les deux tabliers de pont. Les équipes ont également changé 20 appareils d’appuis : ces derniers ont été remplacés en soulevant de quelques millimètres les tabliers du viaduc au moyen de vérins de capacité 800 à 900 tonnes.
Ces opérations se sont déroulées principalement à l’intérieur du viaduc, sans impact sur le trafic autoroutier. Les interventions sur la chaussée, plus visibles pour les conducteurs, ont été réalisées de nuit et en semaine, afin de limiter la gêne à la circulation.
Un chantier exemplaire en termes d’inclusion
Piloté par la Direction de la Maîtrise d’Ouvrage Est de VINCI Autoroutes, ce chantier a mobilis�é près de 300 personnes et représenté plus de 70 700 heures de travail. L’engagement des directions de travaux en faveur de l’insertion ont permis de dédier 6 925 heures (soit 9,8%) à l’accueil et à la formation de publics éloignés de l’emploi.
11 millions d’euros investis pour entretenir le patrimoine autoroutier
Au total ce sont 11 millions d’euros intégralement financés par VINCI Autoroutes qui ont été engagés pour cette opération de travaux d’envergure.
Un modèle de chantier bas carbone
Le chantier s’inscrit pleinement dans une démarche exemplaire de décarbonation, avec un impact carbone réduit de 58 % sur l’ensemble du bilan en fin d’opération. Cette performance remarquable résulte d’une stratégie globale alliant innovation technique et sobriété constructive. Parmi les leviers majeurs de cette décarbonation, on peut citer la mise en oeuvre de torons bas carbone, l’optimisation en phase conception de la précontrainte additionnelle qui a limité les volumes de béton utilisés. Enfin, le raccordement électrique de la base vie au réseau, l’usage de biocarburants et d’enrobés recyclés ont contribué à la sobriété énergétique du chantier. L’ensemble de ces actions témoigne d’un engagement fort pour une construction plus durable et responsable, plaçant ce chantier parmi les références en matière de décarbonation.