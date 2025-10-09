Aménagements
A71 Orléans : Zoom sur le confinement de l’échafaudage sur le Viaduc du Loiret
Publié le 09 octobre 2025
La particularité du chantier de confortement des bétons sur les viaducs de la Loire et du Loiret sur l'A71 est sa proximité avec la Réserve Naturelle de Saint-Mesmin. Pour éviter tous rejets dans le milieu naturel il a été décidé de confiner entièrement l'échafaudage avec des bâches spécialement prévues à cet effet, solution appelée "thermo-bâchage". Sur le viaduc du Loiret, le thermo-bâchage de la première section d'échafaudage suspendu est terminée et les équipes sont au travail pour les opérations de confortement. Retour en photos.
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