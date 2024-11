A71 – Le projet de bretelle complémentaire à l'échangeur de Bourges

123 contributions ont été émises et 654 avis ont été exprimés (une contribution pouvant contenir un ou plusieurs avis). Sur la totalité des contributions, 106 se montrent favorables ou neutres face à la réalisation de ce projet.

Parmi les avis reçus, 97 indiquent que les conditions de circulation font partie des difficultés rencontrées aujourd’hui, 47 avis considèrent que le projet de bretelle pourrait avoir des conséquences sur la fluidité et 31 avis sur le gain de temps.

En outre, 106 avis interpellent sur l’intégration du projet dans le respect du cadre de vie notamment sur la mise en place d’aménagements pour préserver l’environnement (27 avis).

Les attentes en termes de moyens de communication (143 avis) sont également très présentes avec des recommandations sur de l’information via des moyens classiques (mails, médias, réseaux sociaux) ou plus spécifiques tels que de l’affichage, des courriers ou via l’association d’entreprises du territoire.