Aménagements
A7 à Valence : lancement des travaux de la halte fluviale
Les travaux de la halte fluviale ont démarré à Valence. Une opération qui s’inscrit dans le projet de requalification de l’autoroute A7 à Valence. Un chantier mené par VINCI Autoroutes et ses partenaires destiné à mieux intégrer l’autoroute A7 dans la ville, réduire les nuisances pour les riverains et reconnecter les quartiers au fleuve Rhône.
Un projet au cœur de la transformation de l’A7, axe majeur du réseau français et européen
Menée en partenariat avec les collectivités locales, cette opération vise à renforcer l’attractivité des berges du Rhône, améliorer l’accueil des visiteurs et favoriser une meilleure intégration de l’autoroute A7 dans son environnement urbain. Après l’achèvement des aménagements réalisés sur les ponts de la rue de Mauboule et du chemin de l’Épervière, la requalification de la halte fluviale marque une nouvelle avancée dans le programme de transformation de l’A7 à Valence. Les travaux, engag�és depuis le 16 novembre 2026, contribueront à renforcer les liens entre la ville et les berges du Rhône, tout en valorisant l’entrée fluviale de l’agglomération.
Une halte fluviale repensée pour accueillir les visiteurs
Prévue jusqu’à la fin du mois de mars 2027, l’opération ambitionne de faire de la halte fluviale un espace plus attractif et plus agréable à fréquenter. Le projet associe plusieurs aménagements destinés à améliorer l’accueil des passagers tout en réduisant l’impact visuel de l’autoroute depuis les quais du Rhône. Parmi les réalisations majeures, figure l’installation d’un auvent architectural en acier martelé. Cet équipement offrira un espace d’attente abrité aux voyageurs, tout en participant à l’intégration paysagère du site.
Renforcer les connexions entre la ville et le fleuve
Le projet prévoit également l’installation de 500 mètres d’écrans brise-vue le long de l’A7 afin d’améliorer l’intégration visuelle des infrastructures autoroutières depuis les quais et les itinéraires de promenade. Ces aménagements contribueront à offrir un cadre plus qualitatif aux visiteurs et aux usagers des berges du Rhône. En parallèle, le passage inférieur situé sous l’autoroute sera entièrement réaménagé. Reprise de l’éclairage, rénovation des parois et installation de nouvelles grilles permettront de rendre ce franchissement plus lisible et plus confortable pour les piétons et les cyclistes. L’objectif est de faciliter les déplacements entre le centre-ville, la ViaRhôna, et les différents espaces de loisirs situés en bord de Rhône.
Un chantier intégré à un programme d’envergure
La requalification de la halte fluviale s’inscrit dans un projet global de transformation de l’A7 à Valence représentant un investissement de 32 millions d’euros, cofinancé par la Région Auvergne Rhône-Alpes, le Département de la Drôme, Valence Romans Agglo et VINCI Autoroutes. L’ambition commune est de réduire les nuisances liées à l’autoroute, de valoriser le patrimoine fluvial et d'améliorer durablement le cadre de vie des riverains. Le programme se poursuivra jusqu’en 2028 avec la réalisation de 5,1 kilomètres d’écrans acoustiques destinés à atténuer les nuisances sonores le long de la traversée de Valence.
Un levier pour l’attractivité du territoire
Le tourisme fluvial constitue un levier important de rayonnement économique et touristique pour le territoire. Inaugurée en 2019, la halte valentinoise offre aux compagnies internationales une porte d'accès privilégiée vers les richesses patrimoniales, gastronomiques et culturelles de la région. Avec 27 paquebots naviguant sur le bassin Rhône-Saône et plus de 100 000 croisiéristes accueillis chaque année, cette filière confirme son potentiel. Valence enregistre entre 110 et 130 escales pour 15 000 visiteurs, majoritairement européens et américains. Une clientèle « cible » pour les commerces, producteurs, et tous sites emblématiques de la ville.