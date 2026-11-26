Menée en partenariat avec les collectivités locales, cette opération vise à renforcer l’attractivité des berges du Rhône, améliorer l’accueil des visiteurs et favoriser une meilleure intégration de l’autoroute A7 dans son environnement urbain. Après l’achèvement des aménagements réalisés sur les ponts de la rue de Mauboule et du chemin de l’Épervière, la requalification de la halte fluviale marque une nouvelle avancée dans le programme de transformation de l’A7 à Valence. Les travaux, engag�és depuis le 16 novembre 2026, contribueront à renforcer les liens entre la ville et les berges du Rhône, tout en valorisant l’entrée fluviale de l’agglomération.