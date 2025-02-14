A7 - Echangeur Vienne Sud - Un projet qui répond aux enjeux de mobilité du territoire

Il viendra compléter le demi-échangeur existant de Vienne Sud (n°11) en proposant ainsi un accès direct à l’autoroute A7 aux automobilistes circulant en direction de Lyon. Il aura également pour effets positifs d’alléger le trafic sur la RN7, le barrage de Vaugris, l’échangeur de Condrieu et les secteurs saturés de l’agglomération viennoise.

La réalisation de cette nouvelle infrastructure comprend la création d’une bretelle d’entrée et de sortie et de deux gares de péage, d’un parking de covoiturage de 100 places, de voies dédiées aux mobilités douces sur les voiries locales de la commune de Reventin- Vaugris et la construction d’écrans acoustiques au niveau de l’aménagement.