A7 - Echangeur Vienne Sud - Les contours du demi-échangeur se dessinent

Le chantier a démarré depuis bientôt 4 mois et il esquisse peu à peu les contours du futur demi-échangeur de Vienne Sud. Ce projet, porté par VINCI Autoroutes, avance à bon rythme, et les dernières semaines ont été marquées par des étapes significatives sur plusieurs fronts.

Des terrassements bien avancés côté Ouest : les opérations de terrassement progressent rapidement. Déjà achevés à plus de 80% côté Ouest (jusqu’à la partie supérieure des terrassements), seules restent à réaliser la couche de forme, début 2025, et la structure de la chaussée.

Un réseau d’assainissement en cours de finalisation côté Est : les équipes s’activent sur le réseau d’assainissement pluvial. La pose des canalisations vient de se terminer. Parallèlement, la construction du bassin de rétention avance à grands pas.

Au niveau du bâtiment des services techniques municipaux, le mur en remblais renforcés prend forme : autre avancée notable, la réalisation du mur en remblais renforcés, un élément clé de la stabilité des infrastructures. Les écailles, visibles à l’avant du mur, seront toutes posées avant la fin janvier 2025.

Focus sur les réseaux (hors maîtrise d’ouvrage VINCI Autoroutes) : la modernisation des réseaux se poursuit également. La canalisation d’alimentation en eau potable (AEP), sous la maîtrise d’ouvrage de Vienne Condrieu Agglomération, sera posée définitivement d’ici janvier. Du côté des télécommunications, la pose des fourreaux provisoires du réseau Orange, sous le pont de franchissement de l’autoroute A7 (PS63), sera achevée avant la fin de l’année.

L’avancement du chantier se fait dans le respect des délais prévus, et les équipes restent mobilisées pour mener à bien ce projet structurant pour le territoire. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle actualité et de nouvelles images du chantier en cours.