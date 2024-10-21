A7 - Echangeur Vienne Sud - Le chantier démarre

Dans le cadre de l’amélioration de la desserte des territoires, VINCI Autoroutes a engagé les travaux pour créer le demi-échangeur de Vienne Sud au niveau de la barrière de péage de Reventin-Vaugris, sur l’autoroute A7.

Ce nouvel aménagement, déclaré d’utilité publique en octobre 2022, offrira un accès direct à l’A7 en direction de Lyon et permettra la desserte du territoire du sud de Vienne Condrieu Agglomération et du nord du Pays roussillonnais depuis l’agglomération lyonnaise.

Ce projet a également pour objectif d’améliorer la fluidité sur le réseau secondaire et de renforcer la sécurité routière dans ce secteur. D’une durée de 14 mois (septembre 2024-novembre 2025), ce chantier prévoit également l’aménagement d’un parking de covoiturage, la création de voies en faveur des mobilités douces et l’installation d’écrans acoustiques.

L’ensemble de ces opérations représente un investissement de 21 millions d’euros financé par la région Auvergne-Rhône-Alpes, le département de l’Isère, la communauté d’agglomération Vienne-Condrieu Agglomération et VINCI Autoroutes.