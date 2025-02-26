Aménagements

A7 Echangeur Drômardeche - Le projet est autorisé au titre du code de l'environnement

Publié le 26 février 2025

Après la déclaration d’utilité publique (DUP) prononcée par arrêté préfectoral en date du 7 janvier 2025, le Directeur départemental des territoires de la Drôme a signé, le 21 février 2025, un arrêté autorisant le projet de création de deux demi-échangeurs sur l’autoroute A7, au niveau des communes de Saint-Rambert-d’Albon, Albon et Saint-Barthélemy-de-Vals, au titre du code de l’environnement.

Cette autorisation porte notamment sur les mesures environnementales et de protection de la faune et de la flore locales prévues dans le cadre du projet.

