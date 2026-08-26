A64 - Travaux d’entretien du pont de l’échangeur Le Chapitre - Début de la phase 3

Les phases 1 et 2 désormais achevées

Réalisées entre le 6 juillet et le 28 août 2026, ces deux premières phases ont permis de renforcer la partie supérieure de tablier du pont, c'est-à-dire la partie de l'ouvrage sur laquelle circulent les véhicules.

Début de la phase 3 le 31 août et jusqu’à mi-décembre 2026

Les équipes vont réaliser la troisième et dernière phase des travaux à partir du 31 août 2026. Celle-ci consiste au vérinage de l’ouvrage et au remplacement des appareils d'appui. Pour se faire, le tablier de l’ouvrage sera temporairement soulevé de quelques centimètres à l'aide de vérins hydrauliques afin de retirer les anciens appareils d'appui et de les remplacer par des équipements neufs. Cette opération essentielle et très technique est appelée opération de vérinage. Les appareils d'appui jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement du pont. Ils transmettent les efforts exercés sur l'ouvrage (circulation des véhicules, freinages ou variations de température) vers les supports du pont.