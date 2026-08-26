Aménagements
A64 - Travaux d’entretien du pont de l’échangeur Le Chapitre - Début de la phase 3
Dans le cadre de son programme d’entretien et de maintenance, VINCI Autoroutes poursuit les travaux de renforcement du pont de l’échangeur Le Chapitre (n°38), qui franchit l’A64 au sud de Toulouse. Débutée le 6 juillet 2026, l’opération avance conformément au calendrier annoncé. A partir du 31 août 2026 et jusqu’à la mi-décembre 2026, les équipes réaliseront la troisième et dernière phase des travaux qui consiste au vérinage de l’ouvrage et au remplacement des appareils d’appui.
Rappel du calendrier du chantier
Les phases 1 et 2 désormais achevées
Réalisées entre le 6 juillet et le 28 août 2026, ces deux premières phases ont permis de renforcer la partie supérieure de tablier du pont, c'est-à-dire la partie de l'ouvrage sur laquelle circulent les véhicules.
Début de la phase 3 le 31 août et jusqu’à mi-décembre 2026
Les équipes vont réaliser la troisième et dernière phase des travaux à partir du 31 août 2026. Celle-ci consiste au vérinage de l’ouvrage et au remplacement des appareils d'appui. Pour se faire, le tablier de l’ouvrage sera temporairement soulevé de quelques centimètres à l'aide de vérins hydrauliques afin de retirer les anciens appareils d'appui et de les remplacer par des équipements neufs. Cette opération essentielle et très technique est appelée opération de vérinage. Les appareils d'appui jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement du pont. Ils transmettent les efforts exercés sur l'ouvrage (circulation des véhicules, freinages ou variations de température) vers les supports du pont.
VOS CONDITIONS DE CIRCULATION PENDANT LA DERNIÈRE PHASE
Afin de limiter au maximum la gêne aux usagers, les opérations de la phase 3 seront réalisées principalement de nuit et en maintenant la circulation sur autoroute. Néanmoins, des fermetures ponctuelles seront nécessaires au niveau de l'avenue du Général Eisenhower sur le pont ainsi que sur l'autoroute A64.
DU 31 AOÛT À MI-DÉCEMBRE 2026 :
Fermetures partielles et ponctuelles de la circulation sur le pont et/ou de l’autoroute programmées uniquement de nuit. (zone A,B,C,D)
DU 14 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2026 :
Fermeture en continu, de jour comme de nuit, de la bretelle d'accès à l'A64 depuis Tournefeuille vers Toulouse. (zone B)