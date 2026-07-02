A10 - Tours - Seconde et dernière phase de travaux sur la voûte de Saint Gatien

La 1ère phase de travaux, réalisée à l'été 2025, a consisté à :

conforter les murs en retour par la mise en œuvre de clous de 8 à 15 m directement insérés dans le béton ;

traiter la jonction entres les murs en retour et les murs de tête ;

traiter les fissures sur le mur de tête au-dessus de la voûte.

