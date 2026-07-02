Aménagements
A10 - Tours - Seconde et dernière phase de travaux sur la voûte de Saint Gatien
Publié le 02 juillet 2026
Du 20 juillet au 6 août 2025, VINCI Autoroutes réalise des travaux de confortement de la voûte de Saint-Gatien. Ce chantier fait partie intégrante du programme de rénovation du patrimoine autoroutier.
En quoi consiste cette deuxième phase de travaux ?
Cette dernière phase des travaux se déroule à l'intérieur de la voûte.
Ils consistent à :
- ragréer les bétons de la voûte afin de les réparer en profondeur.
- changer les points lumineux existants par de l'éclairage LED.
Pour rappel :
La 1ère phase de travaux, réalisée à l'été 2025, a consisté à :
conforter les murs en retour par la mise en œuvre de clous de 8 à 15 m directement insérés dans le béton ;
- traiter la jonction entres les murs en retour et les murs de tête ;
- traiter les fissures sur le mur de tête au-dessus de la voûte.
Vos conditions de circulation
Pendant toute la durée des travaux :
- La voûte sera fermée à la circulation ;
- Le stationnement sera interdit dans la rue Saint-Gatien ;
- Un passage sécurisé pour les piétons et les vélos sera aménagé dans la voûte.