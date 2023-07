Vous circulez régulièrement au sud de Tours pour vos trajets du quotidien ? Vous empruntez l’A10 dans ce secteur pour vos trajets estivaux ? Il y a du nouveau sur l’autoroute ! Une 3e voie de circulation vient en effet d’être mise en service mardi 5 juillet 2023, entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine. Ce chantier d’élargissement, l’un des plus importants en France, aura duré 4 ans. Son objectif ? Améliorer la sécurité et la fluidité des déplacements sur cette portion d’autoroute empruntée chaque jour par 35.000 véhicules en moyenne dont 20% de poids lourds. Une 3e voie était devenue nécessaire pour les usagers en transit mais aussi les habitants du territoire, en particulier ceux vivant ou travaillant dans la métropole de Tours et la communauté de communes Touraine Vallée de l’Indre.