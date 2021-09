L'autoroute A10 fait peau neuve dans la traversée de Tours !

Vous habitez Tours ou son agglomération ? Vous êtes amenés à emprunter l’autoroute dans les prochains jours dans ce secteur ? Bonne nouvelle ! Depuis le 9 octobre, la circulation s’effectue de manière plus fluide sur cette portion de l’autoroute A10. Depuis le 26 août 2020, d’importants travaux étaient en cours. Ils s’inscrivent dans un vaste chantier qui prévoit, d’ici à 2025, un programme d’entretien et de rénovation de 6 viaducs, 11 ponts et 12 km de chaussée (6 km dans chaque sens). Ces travaux avaient lieu cette année dans le sens Paris-Bordeaux sur l’autoroute A10, entre la sortie Vouvray-Sainte-Radegonde (n°20) et la sortie Tours-Centre (n°21).



Pour votre sécurité, VINCI Autoroutes et ses partenaires s’attachent à vérifier régulièrement l’état des infrastructures sur lesquelles vous circulez. Dans la traversée de Tours, plusieurs viaducs enjambent la Loire sur l’autoroute A10. Ces travaux ont permis de renforcer l’étanchéité sur ces ponts et de remettre à neuf les joints de chaussée. D’ici à 2025, l’autoroute A10 dans cette section urbaine aura fait peau neuve ! Vous circulerez sur un enrobé acoustique, ce qui vous apportera plus de confort ainsi qu’aux riverains.



Comment rester informé de l’impact de ces travaux sur la circulation ?



Avec la fin de cette deuxième phase de travaux, vous retrouvez une circulation plus fluide dans la traversée de Tours sur l’autoroute A10. Néanmoins, certaines zones de balisage perdurent ! Il est donc important de rester bien informés avant d’entreprendre tout trajet dans ce secteur.



Plusieurs outils sont à votre disposition :