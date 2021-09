En plein cœur de l’Aveyron, tandis que vous filez sur l’autoroute A7 et que vous arrivez entre Marvejols et La Couvertoirade, une immense passerelle entre le causse du Larzac et le causse Rouge se dévoile devant vous. C’est le viaduc de Millau. 13 années d’étude et 3 années de travaux furent nécessaires à la construction de ce spectaculaire monument urbain français. Vous avez bien des manières d’admirer ce mastodonte d’acier et de béton à commencer par une traversée qui vous fera parcourir plus de 2km à une altitude montant jusqu’à 343m. Mais c’est sûrement à l’arrêt qu’on peut contempler ce pont à haubans aux allures de vaisseau naval extraterrestre. Semblant flotter au-dessus des terres et des vents puissants, ce gardien aérien de l’Aveyron vous permet d’effleurer la belle région de Millau.