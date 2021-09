Il y a les stations historiques, celles dont la tradition de soin remonte à bien des décennies, et puis il y a Jonzac, convertie au thermalisme il y a moins de quarante ans, sous le coup du hasard. Un projet de géothermie, un forage de presque 2 000m de profondeur, et voilà la commune qui se découvre une eau à 65°C, riche en sulfates et oligo-éléments. Les thermes de Jonzac sont indéniablement les plus jeunes de France. Les plus insolites aussi, en raison de leurs installations troglodytes. Leurs bâtiments ont investi le site de l’ancienne carrière calcaire d’Heurtebise, sur les rives d’un plan d’eau où joggeurs et canards cohabitent. C’est donc loin de l’agitation de la ville, dissimulés dans un espace que délimitent de lourds piliers de pierre, que les curistes s’offrent du repos. Ils ont l’embarras du choix : les eaux des thermes de Jonzac ont été reconnues actives dans le traitement de trois types de pathologies (phlébologie, rhumatologie...), un cas unique au sein des stations françaises et duquel découle une grande variété d’installations, modernes forcément.