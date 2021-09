Parc naturel régional du Livradois-Forez

Entre les autoroutes A75 et A72, lorsque vous vous retrouvez à équidistance de Clermont-Ferrand et de Saint-Etienne, de vastes étendues sauvages s’offrent à votre regard. C’est le parc régional Livradois-Forez. Dans ces 320 000 hectares, vous dénichez un trésor naturel qui chevauche deux départements auvergnats : la Haute-Loire et le Puy-de-Dôme. Au gré de vos excursions et aventures rurales, ouvrez grand les yeux pour profiter des multiples paysages du parc. Des fameux hauts plateaux forestiers du Livradois aux grandes plaines des Hautes-Chaumes, le site vous immerge dans un patrimoine naturel pour le moins champêtre. Offrez-vous une parenthèse culturelle et prenez la direction de la vallée des Usines, du côté de Thiers, la principale commune du parc. A travers ces vallons encaissés où la forêt s’harmonise avec les tuiles d’argile, vous découvrez les traces d’un passé industriel et ouvrier, qui exploita la force de la Durolle des siècles durant.