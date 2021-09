Parc Disneyland® - Disneyland® Paris

Walt Disney a marqué plus d’une génération et comme il le disait lui-même : « L’imagination n’a pas d’âge et les rêves sont éternels. » Peu importe votre âge donc, lorsque vous entrez dans le parc de Disneyland Paris, vous retombez immédiatement en enfance et réalisez un rêve. Situé à 40km de Paris, à quelques encablures de l’autoroute A4, le parc accueille depuis 1992 des enfants de tous les âges. Composé de deux parcs à thème, Disneyland Paris vous réserve son lot de surprises à travers les 5 lands gravitant autour de thématiques phares. Main Street USA, Frontierland, Adventureland, Fantasyland et Discoveryland vont ainsi rythmer votre émerveillement au fur et à mesure de votre visite. Plongez dans la féerie du monde de Walt Disney et imprégnez-vous de cette atmosphère irréelle et joviale qui caractérise le parc. Du décor à la bande-son que vous entendez dans chaque land, tout est pensé pour vous faire vivre une aventure digne des films Disney. Mais le meilleur reste encore à venir.