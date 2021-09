Abbaye de La-Sauve-Majeure

Les heures n’ont plus cours ici, alors prenez le temps de déambuler entre les chapiteaux. Ceux-ci ont fait la réputation de l’abbaye car ils se lisent comme autant de livres illustrés. Silencieux et sauvage en apparence, le lieu se peuple pour le visiteur attentif de milliers de personnages qui habitent les modillons et les fresques. Tous sont exagérément excessifs, typiques de l’art roman et pourtant témoins d’influences multiples, entre religion chrétienne et mythologies orientales. Ainsi, vous observez des animaux fabuleux dont les gueules grandes ouvertes semblent menacer Adam et Eve, Abraham ou encore Daniel, pourtant si calme dans sa fosse aux lions. Lorsque le soleil décline et rase la pierre, les monstres antiques se font des plus expressifs : vous voilà épié par des griffons, des basilics, des sirènes aux grandes ailes de plumes. Comme pour mieux s’approprier la végétation qui l’envahit désormais, l’abbaye est aussi riche de sculptures d’inspiration végétale. Ses colonnes s’ornent de circonvolutions de fougères, de vignes et d’acanthes en hommage à Apollon, de pommes de pin stylisées. Bien que figées dans la pierre, ces sculptures offrent au lieu une vie inattendue.