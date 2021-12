Vous êtes de passage en famille à Niort durant les fêtes de fin d’année ? Ne manquez pas l’édition 2021 de « Niort c’est Noël ». Pour l’événement, des décors féériques ont été installés un peu partout dans le centre-ville. La rue Victor Hugo a même été rebaptisée rue des bout’d’choux pour laisser place à une atmosphère spécialement conçue pour les tout-petits.



De multiples sapins de Noël, dont quatre géants de plus de 8 mètres, ainsi que quatre chalets aux vitrines animées par des automates sur le thème des contes et légendes, orneront la célèbre rue Niortaise.



Du mardi 21 au jeudi 23 décembre de 11h30 à 12h15 et de 16h30 à 17h15, vous aurez peut-être la chance d’y croiser le père Noël déambuler avec son traîneau électrique et sonorisé qui diffuse aussi bien des chants traditionnels que des airs rock. Ambiance garantie pour petits et grands !