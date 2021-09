Le grand retour des Francofolies cet été !

Devenues une référence dans l’agenda des festivals de l’été, les Francos réunissent plus de 80 artistes de la scène française à la fois intemporels (Francis Cabrel, Benjamin Biolay, Alain Souchon, Jane Birkin…) et d’un nouveau genre (Yseult, Ben Mazué, Kid Francescoli, Bonnie Banane…). Il y en aura pour tous les goûts ! Découvrez vite les têtes d’affiche de cette 36ème édition et réservez vos billets ici si ce n’est pas déjà fait.