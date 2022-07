Difficile d’imaginer à quoi ressemblait les départs en vacances de l’époque ! Pour vous en rendre compte, rendez-vous dimanche 24 juillet dès 10h30 au Camping des Deux Saisons. Dans une ambiance festive et estivale, revivez le fameux bouchon de la Nationale 7 sur les allées provençales et sur un parcours dans le centre-ville de Montélimar. A la clé, le prix du plus bel équipage pour celui ou celle qui aura su le mieux restituer l’ambiance de l’époque ! Et pour donner un air encore un peu plus « rétro » à l’événement, ne manquez pas l’exposition de véhicules anciens (voitures, camions, motos, cycles…) organisée dès 11h sur les allées provençales de la ville. La journée se terminera en musique avec une animation musicale et un bar à vinyles proposés dès 17h. A ne pas manquer non plus, un grand concert « yéyé » dès 20h30 avec le groupe Shake a Boom qui vous proposera une soirée rock swing boogie des plus énergisantes !