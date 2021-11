Le Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée a invité les artistes Kristof Guez, Marc Médevielle et Jürgen Schilling à parcourir les grandes voies qui le traversent. Des sentiers, l’autoroute, la ligne de chemin de fer : ces voies modèlent, séparent et relient, chacune engage un rapport au temps et à l’espace particulier.



Les artistes arpentent ces espaces pour livrer leur interprétation de ces paysages aujourd’hui. Marc Médevielle emprunte à pied les chemins entre Fitou et Peyriac-de-Mer et dessine une étendue sauvage et déserte. Le plasticien Jürgen Schilling porte son regard sur le chemin de fer entre Narbonne et Fitou, entre réalisme, fascination et âpreté industrielle.

Kristof Guez aborde quant à lui l’autoroute tel un explorateur en terre inconnue, en quête d’emblèmes, de motifs récurrents et de spécificités.