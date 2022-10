Photos, vidéos, circuits thématiques… l’aménagement de l’aire des Terres de Graves Sud est une invitation au voyage. Conçue en collaboration avec l’association « La Route des Vins de Bordeaux en Graves et Sauternes », la scénographie vous invite à une véritable immersion lors de votre pause sur l’A62. Poussez la porte du bâtiment principal et entrez dans l’univers des graves et de ce sol si particulier qui ont façonné un terroir d’exception. L’exposition vous permet de découvrir toutes les richesses de cette région aux multiples facettes : des grands châteaux au patrimoine historique, en passant par les loisirs proposés dans la région (parcours vélo, canoë…). A l’extérieur, un totem d’information vous propose plusieurs expériences inédites à vivre en famille ou entre amis.



Laissez-vous tenter par différents circuits et partez à la rencontre des femmes et des hommes qui animent ce riche territoire traversé par l’A62 :

Circuit n°1 : Les terres de Graves dans la ville

Circuit n°2 : Châteaux illustres

Circuit n°3 : Des Hommes, des Femmes et des Graves

Circuit n°4 : Grands châteaux en Sauternes

Circuit n°5 : Graves et patrimoine historique



Sur l’autoroute A62, venez découvrir cette aire atypique ! Une expérience unique à la rencontre des producteurs d’émotions, des façonneurs de terroir et des bâtisseurs de châteaux qui ont fait de cette région des Graves un territoire d’exception.