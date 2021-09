Quelle est la bonne distance de sécurité sur autoroute ?

La distance de sécurité sur autoroute est imposée par le code de la route. Elle est de 73 mètres et équivaut à 2 secondes, pour une vitesse de 130 km/h.



Pour calculer la bonne distance à maintenir avec le véhicule qui vous précède, rien de plus simple ! Vous devez laisser 2 grandes bandes blanches (celles qui séparent la bande d’arrêt d’urgence et la voie de droite) entre votre véhicule et celui qui se trouve devant vous. En maintenant cette distance de 90 mètres environ, vous aurez le temps de vous arrêter en cas de freinage brusque du véhicule qui vous précède.