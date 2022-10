Avec ses 39 voies dans chaque sens, la barrière de péage de Saint-Arnoult est souvent qualifiée dans les médias de "plus grande barrière de péage de France". Or la barrière de Vienne-Reventin, sur l'A7, a 42 voies !... Alors, où est la vérité ? La barrière de Vienne comporte 15 voies en entrée et 27 voies en sortie, mais elles sont réparties sur deux demi-barrières. Alors qu'à Saint-Arnoult, toutes les voies s’alignent sous un seul et même auvent. Ce qui en fait bel et bien la plus grande barrière de France et même d’Europe "construite d’une seul tenant".