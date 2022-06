C’est une première en France ! Les 2 premières bornes de recharge électrique pour camions frigorifiques (4 prises de courant au total) seront disponibles à compter du 18 juillet sur le réseau VINCI Autoroutes.

Transporteurs, conducteurs de poids lourds… vous êtes plus de 200 000 chaque jour au volant de camions frigoriques à vous arrêter sur les aires d’autoroute. Pour éviter de couper la chaine du froid, ce sont autant de véhicules qui continuent à faire tourner les moteurs, même à l’arrêt, avec tous les inconvénients que cela engendre.



Pour faire face à cela, VINCI Autoroutes s’est allié à Nomad Power, leader des bornes électriques pour camions frigorifiques en Europe, pour installer les premières bornes à destination des poids lourds frigos sur l’aire de Saint Rambert d’Albon Est (autoroute A7 en direction de Lyon).



Les avantages ?

La recharge électrique offre une alternative économique, écologique et silencieuse face aux générateurs diesel, bruyants et polluants. Résultats :

Réduction des coûts

Alternative propre

Nuisance sonore moindre