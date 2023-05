Vous avez fait le choix de « l’électromobilité » pour vos trajets court ou moyenne distance ? Découvrez l’opération « Ulys Electric Boost », un véritable « coup de boost » pour votre pouvoir d’achat ! Depuis le 1er mai 2023 et jusqu’au 31 décembre 2023, bénéficiez de 10% du montant de vos recharges électriques déduits sous forme de remises sur vos factures suivantes. Pour en bénéficier, il vous suffit d’être abonné à l’offre Ulys Electric. L’offre est disponible sur la quasi-totalité des bornes en France, sur autoroute et hors autoroute.

Découvrez dans le détail l’offre « Ulys Electric Boost ».



La hausse des prix de l’énergie, limitée à 15% depuis le 1er février 2023, vous impacte si vous avez opté pour un véhicule électrique pour vos déplacements. A travers ce coup de boost, Ulys entend soutenir le pouvoir d’achat de celles et ceux qui s’engagent dans la transition écologique. C’est par ailleurs le choix qu’a fait VINCI Autoroutes à travers son Ambition Environnement 2030. d’ici cet été, toutes les aires de services du réseau seront équipées de bornes de recharge, dont 90% de bornes de recharge rapides et ultra-rapides pour vous permettre de voyager en toute sérénité.