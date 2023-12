Et si vous profitiez de la magie de Noël sur la route du travail ? En région parisienne, le parc multimodal de Longvilliers situé tout près de l’autoroute A10 organise son marché de Noël jeudi 14 décembre 2023. Situé dans les Yvelines, à une cinquantaine de kilomètres au sud-ouest de Paris, et mis en service en décembre 2020, le parc multimodal accueille au moment de Noël près de 1400 personnes par jour ! Vous faites peut-être partie de ces nombreux « navetteurs » qui empruntent chaque jour l’autoroute A10 pour rallier la capitale. Jeudi 14 décembre, profitez de votre passage au parc multimodal pour venir découvrir le marché de Noël. 11 producteurs et artisans locaux vous y attendent, de quoi vous donner des idées cadeaux et vous aider à préparer de belles fêtes de fin d’année !