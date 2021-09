Vous le savez, le gouvernement a pris de nouvelles mesures pour faire face à l’évolution de l’épidémie de COVID-19. Depuis le 19 mars 2021, 16 départements sont soumis à des mesures renforcées durant un mois minimum. Cela concerne Ile-de-France, les Hauts-de-France ainsi que dans quelques départements frontaliers de ces régions. Dans le Sud Est, le département des Alpes-Maritimes est également concerné. Le couvre-feu est maintenu et repoussé à 19h sur l’ensemble du territoire métropolitain. Les déplacements inter-régions sont par ailleurs interdits. Vous souhaitez en savoir plus ? Retrouvez l’ensemble des informations liées au COVID-19 sur le site du gouvernement.



Notre mission ? Assurer la continuité des services sur l’autoroute

Comme depuis le début de cette crise sanitaire, nous continuons d’assurer la continuité des services pour vous permettre de circuler en toute sécurité sur l’autoroute. La surveillance du trafic reste assurée 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Nos patrouilleurs restent pleinement mobilisés pour intervenir si vous êtes victime d’une panne ou d’un accident, dans le strict respect des règles sanitaires en vigueur. Avant de prendre la route, vous pouvez toujours suivre l’évolution du trafic à travers notre carte mise à jour en temps réel sur notre site internet. Pensez également à consulter nos fils Twitter par axe. Une fois sur l’autoroute, écoutez Radio VINCI Autoroutes (107.7) pour être informé en temps réel de vos conditions de circulation.



Les mesures sanitaires appliquées sur nos aires pour une pause sereine

Concernant votre pause sur les aires, l’ensemble des services restent disponibles et les mesures sanitaires sont scrupuleusement respectées. La distribution de carburant est assurée et les espaces commerciaux comprenant l’alimentation et les produits de première nécessité sont ouverts et mettent à disposition du gel hydroalcoolique. Les sanitaires et les douches restent accessibles et sont régulièrement nettoyés et désinfectés. Une offre de restauration chaude à emporter est disponible mais en application des directives sanitaires officielles, les espaces de restauration assise sont fermés. Ensemble, adoptons les gestes barrière et luttons contre la COVID-9 #TousMobilisés.