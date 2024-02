Une circulation dense est attendue en région parisienne et dans un quart nord-est concernant les régions Bourgogne, Grand-Est et Auvergne-Rhône-Alpes dès vendredi 1er mars après-midi, ainsi que le samedi 2 mars avec des difficultés de circulation importantes en direction des Alpes et dans la vallée du Rhône. Dans le sens des retours, le trafic sera chargé samedi 2 mars dans ce dernier secteur dès le début de l'après-midi et jusqu'en milieu de soirée. Un trafic soutenu est également attendu dimanche 3 mars en fin d'après-midi à l'arrivée sur la région parisienne.

Enfin, la circulation devrait être chargée autour des grandes agglomérations de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur samedi et dimanche ainsi que dans les 2 sens entre Nîmes et Montpellier entre vendredi 1er mars après-midi et samedi 2 mars ainsi que dimanche 3 mars en direction de Montpellier.