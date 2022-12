La Déléguée interministérielle à la sécurité routière, Florence Guillaume, sera présente lors de cette matinée de sensibilisation. Vous pourrez également échanger avec des patrouilleurs et des ambassadeurs de la Fondation VINCI Autoroutes sur l’importance de la vigilance au volant et du respect du . Profitez d’un petit déjeuner équilibré et d’un panier de produits à emporter (soupe, clémentines, barre de céréales ...). Différents ateliers autour du bien-être au travail et de la vigilance au volant vous seront proposés. Aux côtés de Robin, coach sportif, qui vous proposera des étirements faciles à reproduire, les ambassadeurs de la Fondation vous sensibiliseront aux risques liés à la somnolence et à l’inattention au volant, ainsi qu’aux moyens de les prévenir avec notamment des lunettes 3D et des clips vidéo. Venez nombreux pour cette pause placée sous le signe du bien-être et de la prévention !