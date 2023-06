Le covoiturage permet un meilleur partage de la route, en plus de constituer un moment convivial pour celles et ceux qui le pratiquent. Les transports génèrent environ un tiers des émissions de gaz à effet de serre en France et la route, qui totalise 88 % des transports des voyageurs, représente l’essentiel des émissions de ce secteur. Le réseau autoroutier, véritable colonne vertébrale du système de mobilité en France, notamment l’été, concentre à lui seul 25 % des émissions des transports. Le covoiturage constitue donc une pratique efficace et rapide pour contribuer à la décarbonation de la route. Nous proposons d'ores et déjà près de 4 000 places gratuites de covoiturage sur les 50 parkings de notre réseau. Partout où ces infrastructures sont installées, elles sont plébiscitées par les usagers.

Pierre Coppey , Président de VINCI Autoroutes