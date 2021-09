Vous êtes amené à vous déplacer malgré le confinement ? Sur l’autoroute, nous continuons à assurer la continuité des services pour vous permettre d’effectuer vos trajets dans les meilleures conditions. Depuis le début de la pandémie de Covid-19, notre priorité est d’assurer votre sécurité, vous qui devez circuler dans ce contexte de crise sanitaire.



Sur l’ensemble du réseau autoroutier, les femmes et hommes en jaune et plus largement l’ensemble des équipes VINCI Autoroutes et leurs partenaires restent pleinement mobilisées pour vous permettre de circuler en toute sérénité. Un obstacle est signalé ou confirmé sur la chaussée ? Nos patrouilleurs interviennent dans les meilleurs délais pour le ramasser. Vous êtes victime d’une panne ou d’un accident ? Nos équipes continuent de vous porter assistance et de protéger la zone. L’entretien de l’autoroute reste aussi l’une de nos priorités. Par exemple, si vous habitez en région parisienne et que vous empruntez le Duplex A86, les missions de viabilité continuent d’être assurées. Nos agents de maintenance ramassent régulièrement les détritus et les objets se trouvant sur les bretelles d’entrée et de sortie du Duplex. Les rigoles longeant ces bretelles continuent d’être nettoyées afin de permettre à l’eau de s’évacuer. Quotidiennement, nous œuvrons à rendre l’autoroute propre et accessible pour vous permettre de rouler en toute sécurité.