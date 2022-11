Pourquoi les tarifs des parkings poids lourds ont-ils augmenté ?

Tous les parkings poids lourds sécurisés sur le réseau VINCI Autoroutes disposent des mêmes dispositifs sécurité : clôtures grillagées, éclairage permanent, alarmes anti-intrusion et système de vidéo-surveillance 24h/24. En revanche, l’offre de services annexes disponible diffère aujourd’hui sur chaque site. Ainsi, jusque-là, les 5 parkings du réseau présentaient de grandes disparités tarifaires depuis 2014.



Afin de rendre ces tarifs plus lisibles pour ses clients, VINCI Autoroutes a harmonisé les grilles tarifaires de ses 5 parkings poids lourds sécurisés. VINCI Autoroutes s’engage à standardiser le niveau de service de ces facilités, et vise la labellisation Européenne de ses parkings sécurisés, présents et en projet.