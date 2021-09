On pourrait le prendre pour une base militaire secrète, pour une prison, un vaisseau spatial au train d’atterrissage déployé, pour bien des choses, en somme… Mais pour un édifice sacré, jamais. Aujourd’hui, le couvent Sainte-Marie de la Tourette surprend autant qu’il a choqué lors de sa construction, entre 1956 et 1959. Il faut dire que dans un paysage religieux amoureux des vieilles pierres, son architecture bétonnée et brutaliste détonne. Elle est signée Le Corbusier, génie des formes, habitué au scandale, à qui le Révérend Père Marie-Alain Couturier commanda un "couvent entre ciel et terre". L’architecte s’exécuta à la lettre et plaça sa construction en équilibre périlleux sur le versant d’un vallon, la contraignant à se jouer de la pente par un surprenant système de pilotis. Le troisième des cinq étages s’aligne avec le niveau du sol et le reste s’exhibe comme un sous-sol à ciel ouvert. Beauté des paradoxes. Le couvent Sainte-Marie de la Tourette est comme posé arbitrairement au milieu de prairies et de zones boisées, intimidant par la rigueur de ses formes et son agencement en carré aux angles droits saillants. On ose à peine s’approcher.