Toulouse : la ville rose n’oublie pas la magie de Noël

A Toulouse cette année les lumières envahissent la ville pour célébrer Noël dignement. Découvrez ce spectacle féérique qui enchantera petits et grands durant toute la période des fêtes.



Une fois la nuit tombée, les illuminations de Noël, au Capitole, rallument le centre historique. Paré d’une cascade le lumières, l’hôtel de ville s’éclaire et couronne le village de Noël. Un décor en libre déambulation est ainsi proposé : découvrez sur 2500 m², lutins, sapins et rennes dans leurs bulles géantes disposées aux quatre coins de la place. Au centre, se trouve un sapin enguirlandé et son étoile géante. Une image féérique qui n’en finira pas de vous émerveiller !

En complément, 10 kilomètres de guirlandes, ont été installées en centre-ville et dans les quartiers ; du côté des ramblas, au milieu des allées Jean-Jaurès, c’est l'arbre de Noël géant, conçu à parti 385 petits sapins, qui a fait son grand retour !

Pour le plaisir des yeux, une nouvelle animation sera également proposée tous les soirs du 18 au 31 décembre. Elle prendra la forme d’un mapping laser qui se déploiera sur la façade de l’Hôtel-Dieu.



A Noël cette année la ville rose se transforme en ville lumière !