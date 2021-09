Des dinosaures à Laval !

Lors d’un parcours immersif dans un chantier de fouilles, évadez-vous au temps des géants. Parmi les fossiles, un des plus grands fémurs de dinosaure découvert jusqu'alors : un os de 2,20 m.

Grâce au métier des paléontologues, les résultats des fouilles vous permettront de mieux comprendre les grands enjeux du changement climatique. Une occasion de faire le lien avec les questions d’actualité environnementales.



Pour apprendre en s’amusant…

Proposez à vos petites têtes blondes de prolonger l’expo par un « dino-quizz » et testez vos connaissances ! Vous serez sans doute surpris par certaines réponses… Avec les plus jeunes, assistez à la projection spéciale du grand classique « Le petit dinosaure et la vallée des merveilles ». (20 février).

Enfin, pendant les vacances scolaires, les médiateurs du Centre de culture scientifique de Laval vous proposent des animations ludiques pour découvrir le monde des dinosaures. Les connaissez-vous aussi bien que vous le pensez ?



Pour aller plus loin…

Il est encore possible de découvrir des squelettes de dinosaures aujourd’hui en France. En 2014, le Muséum d’Angers identifie des ossements fossiles de grande taille trouvés dans une cavité troglodyte… Assistez à l’étude paléontologique de cette espèce rare grâce aux commentaires de Ronan Allain, maître de conférences, Centre de recherche sur la Paléobiodiversité et les Paléoenvironnements, Muséum d’Histoire Naturelle de Paris. (30 Janvier)