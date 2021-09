Covid 19 : Comment bien préparer votre trajet sur autoroute ?

Malgré la crise sanitaire que nous traversons, nous mettons tout en œuvre pour vous aider à réaliser vos trajets sur autoroute dans les meilleures conditions. Si vous êtes conducteur de poids lourd ou que vous exercez une profession qui vous oblige à vous rendre sur votre lieu de travail malgré le confinement, tous nos outils et canaux d’informations restent accessibles pour vous accompagner au mieux lors de vos déplacements.



Avant d’emprunter l’autoroute, vous pouvez :



• Consulter l’état d’accessibilité des services de l’ensemble des aires :

Découvrez quelles sont les aires de services et de repos ouvertes le long de votre trajet mais aussi l’état d’accessibilité des douches, des toilettes et des boutiques pour les produits de première nécessité.



• Découvrir les opérations de distribution de repas chauds offerts :

Vous êtes chauffeur poids lourd ? Pendant cette crise, le café vous est offert sur les aires de services entre 6h30 et 8h30 et un repas chaud vous est distribué gratuitement sur plusieurs aires de notre réseau. Découvrez ici la liste de ces opérations par axes et par aires, ainsi que les horaires et toutes les infos pratiques.



• Composer le 3605 (service gratuit + prix d’un appel)

Conducteurs de poids lourds, un service dédié vous est désormais proposé. En sélectionnant le choix « zéro », retrouvez l’ensemble de ces données ainsi que toutes les informations pour vous permettre de préparer au mieux votre trajet sur autoroute.



Durant l’épidémie de Covid 19, nous continuons également de mettre à votre disposition tous les canaux d’information utiles pour vous renseigner sur l’état du trafic :